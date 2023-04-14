Рианчо назвал причины востребованности испанских тренеров

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе испанских специалистов в Российской премьер-лиге.

«Почему испанские тренеры такие востребованные? Потому что они вместе с немцами самые подготовленные специалисты в мире», — заявил экс-тренер «Рубина» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, российским специалистам не хватает конкурентоспособности и постоянного обучения, чтобы работать лучше.

Напомним, что испанские наставники Жозеп Клотет и Гильермо Абаскаль встретятся в предстоящем туре Премьер-лиги, в котором сыграют «Торпедо» и «Спартак». Столичное дерби пройдёт завтра, 15 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.