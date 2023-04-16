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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Безобразное «Торпедо» должно было пропускать ещё больше в матче со «Спартаком» эксклюзив

16 Апреля 2023 • 14:00 Комментировать (1)
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2).

- «Спартак» скорее выстрадал эти три очка или забрал их уверенно?

- Конечно, уверенно забрал. За исключением последних десяти минут. Первый тайм должен был закончиться со счётом 0:3 или 0:4. По первому тайму «Торпедо» - не команда Российской премьер-лиги.

Приехал Клотет в «Торпедо» - что-то изменилось? Говорили, что при новом тренере в команде что-то изменится. Ничего не изменилось. Талалаев тоже бегает из клуба в клуб - там что-то меняется? Ничего не меняется. Люди не приходят в команду, чтобы что-то изменить, а чтобы о них что-то сказали. Всё из-за пафоса.

- Квинси Промес не принял участие в матче. Бальде смог его заменить?

- Чем «Спартак» и «Зенит» отличаются от остальных команд? Там есть выбор футболистов. Промес не играет - выходит Бальде, хотя никто даже не знает, как он выглядит. Вышел и забил. Ясно, что Промеса трудно заменить. Одно дело играть с ЦСКА, а другое дело - с «Торпедо».

Безобразное «Торпедо» должно было пропускать ещё больше. Могли пропустить три или четыре мяча за первый тайм.

- Из трёх пенальти «красно-белые» реализовали только один. В команде нет штатного исполнителя таких ударов?

- Был бы Промес - забил. Бальде ударил, и непонятно, почему не попал. Каждый может забить, каждый может не забить. Я бы не назвал это тенденцией.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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только не мясо
16 Апреля 2023 в 14:24
Сказка о попе и о работнике его Бальде... Во, блин, звездище то, с первых полос который день не сходит...)))
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