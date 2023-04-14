Игрок «Торпедо» Самсонов высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Посмотрим, как сложится игра со «Спартаком». Эмоционально все равно полегче будет уже после победы в чемпионате. Победа всегда возвышает чуть-чуть», — приводит слова Самсонова издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Столичное дерби между «Торпедо» и «Спартаком» состоится завтра, 15 апреля. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.