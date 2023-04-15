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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин не впечатлён игрой «Спартака»

15 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

В двадцать третьем туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграл в номинально гостевом матче с «Торпедо», и, хотя забил два мяча в первой половине игры, во втором тайме сбавил, что отметил Андрей Аршавин, бывший нападающий российской сборной и питерского «Зенита» Он не впечатлен тем, что увидел во второй половине встречи.

- Первый тайм ассоциируется только с пенальти, во втором напряжения не было, все катилось к обычной победе фаворита над аутсайдером, но в концовке «Торпедо» могло даже спастись, если бы они были более удачливыми, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Андрей Аршавин
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