Аршавин не впечатлён игрой «Спартака»

В двадцать третьем туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграл в номинально гостевом матче с «Торпедо», и, хотя забил два мяча в первой половине игры, во втором тайме сбавил, что отметил Андрей Аршавин, бывший нападающий российской сборной и питерского «Зенита» Он не впечатлен тем, что увидел во второй половине встречи.

- Первый тайм ассоциируется только с пенальти, во втором напряжения не было, все катилось к обычной победе фаворита над аутсайдером, но в концовке «Торпедо» могло даже спастись, если бы они были более удачливыми, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Краснодаром».