Бальде не забил пенальти в ворота «Торпедо», но открыл счёт с игры

В заключительном субботнем матче 23-го тура «Торпедо» принимает «Спартак» в «Лужниках». «Красно-белые» уже с первых минут насоздавали моментов. Кейта Бальде на 15-й минуте пробивал 11-метровый и попал в перекладину. Впрочем, через несколько минут он исправился и забил с игры, направив мяч в левый нижний угол ворот «автозаводцев». Для Бальде это уже третий гол в трех последних матчах.

На эту минуту «Спартак» настигает «Ростов» на втором месте, а «Торпедо» остается на последней строчке.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.