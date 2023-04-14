«Спартаку» будет сложно в матче с «Торпедо» - Бушманов

Экс-рулевой второй команды «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями о предстоящем матче Премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют против «Торпедо».

«Ожидаю, что «Спартак» сможет выиграть матч с «Торпедо». Безусловно, сопротивление со стороны «автозаводцев» будет очень серьёзным: нельзя легко победить, тем более в концовке чемпионата», - сказал Бушманов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По словам Бушманова, «Торпедо» сейчас переживает определённый подъём, связанный с результатами. Тренер считает, что «автозаводцы» отдадут все силы, чтобы отобрать очки у «Спартака», и легко команде Гильермо Абаскаля не будет.

Отметим, что «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Матч «Торпедо» - «Спартак» стартует 15 апреля в 19:00 по московскому времени.