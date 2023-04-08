Тукманов оценил работу Клотета

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался по поводу работы нового главного тренера «автозаводцев» Жозепа Клотета. Напомним, что сегодня московская команда провела второй матч при Клотете, в нём аутсайдеру Премьер-лиги удалось уверенно обыграть другого аутсайдера – воронежский «Факел», 2:0.

«В первом матче при Клотете «Торпедо» не добилось позитивного исхода, проиграв «Ростову», но мне кажется, что с приходом нового тренера их игра меняется в лучшую сторону», - рассказал Тукманов порталу Rusfootball, добавив, что «автозаводцы» одержали заслуженную победу по игре.

Напомним, ранее Тукманов высказался о перспективах «Торпедо» остаться в Премьер-лиге по окончании сезона. Судя по всему, он не верит в то, что его бывший клуб сможет сотворить подвиг и выбраться из трудной ситуации.