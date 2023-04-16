Кейта Бальде — о матче с «Торпедо»: «Эта победа была нам очень нужна»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался после победы над «Торпедо» (2:1) в рамках матча 23-го тура чемпионата России.

«Я очень счастлив, что нам удалось выиграть. Эта победа была нам очень нужна. Теперь нужно продолжить в таком же духе в следующих матчах, вызовах, которые нам предстоят», — приводит слова Бальде Metaratings.

Футболист признался, что расстроился, когда не смог реализовать пенальти, но это его только подстегнуло. Бальде надеется, что в будущем у него получится стать лучшим бомбардиром РПЛ.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.