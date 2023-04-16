Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кейта Бальде — о матче с «Торпедо»: «Эта победа была нам очень нужна»

16 Апреля 2023 • 15:19 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался после победы над «Торпедо» (2:1) в рамках матча 23-го тура чемпионата России.

«Я очень счастлив, что нам удалось выиграть. Эта победа была нам очень нужна. Теперь нужно продолжить в таком же духе в следующих матчах, вызовах, которые нам предстоят», — приводит слова Бальде Metaratings.

Футболист признался, что расстроился, когда не смог реализовать пенальти, но это его только подстегнуло. Бальде надеется, что в будущем у него получится стать лучшим бомбардиром РПЛ.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
2.42 3.90 2.70
Видео
29 мин
Факел Факел
Ахмат Ахмат
0
1
2.60 3.70 2.60
Видео
16.04.23 в 19:00
Ростов Ростов
Зенит Зенит
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Факел» проигрывает «Ахмату» после ошибки Свинова на выходе
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Отмазался после «Зенита»: Дзюба высказался после трёх голевых передач
16:52 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Спартак» — классная команда, но «Торпедо» показало хороший футбол»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Бериша получил травму бедра и пропускает игру с «Факелом»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» - о поражении от «Локомотива»: «Счёт не по игре»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Непростая дорога, но нормально, я думаю, что все восстановились»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что «Локомотив» в следующем году будет бороться за чемпионство 1
16:28 · Россия. Премьер-лига
Никонов: «Спартак» мог выиграть и разгромно, если бы не вратарь «Торпедо»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Уверен, что мы в хорошем психологическом состоянии подошли к этому матчу»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Сиваков сломал ограждение около поля по ходу матча РПЛ
16:18 · Россия. Премьер-лига
Крюков: «Дзюба — настоящий лидер в команде»
16:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поднялся на 10-е место в РПЛ
16:15 · Россия. Премьер-лига
Глушенков вышел в лидеры среди россиян по системе гол+пас в нынешнем сезоне РПЛ - топ-5
16:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - лучший ассистент РПЛ за последние 10 лет
16:12 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Когда я «Оренбургу» за «Крылья» забивал, это было его единственное поражение дома»
Все новости
Рекомендуем