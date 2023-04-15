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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Торпедо» Клотет продолжил работать, несмотря на удаление

15 Апреля 2023 • 21:06 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
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По ходу субботнего матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» красную карточку получил главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет. Сразу после удаления испанский специалист перелез через ограждение и оказался на трибуне. Там Клотет продолжил активно работать – он выкрикивал указания футболистам и представителям своего тренерского штаба.

Напомним, что Жозеп Клотет был назначен на должность главного тренера «Торпедо» в конце марта. На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Торпедо» проиграло «Спартаку» на своём поле со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет
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