Тренер «Торпедо» Клотет продолжил работать, несмотря на удаление

По ходу субботнего матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» красную карточку получил главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет. Сразу после удаления испанский специалист перелез через ограждение и оказался на трибуне. Там Клотет продолжил активно работать – он выкрикивал указания футболистам и представителям своего тренерского штаба.

Напомним, что Жозеп Клотет был назначен на должность главного тренера «Торпедо» в конце марта. На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Торпедо» проиграло «Спартаку» на своём поле со счётом 1:2.