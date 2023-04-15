Защитник «Спартака» Чернов - о победе над «Торпедо»: «Они не выглядят безнадёжно»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над «Торпедо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что соперник не выглядит безнадёжно, и видно, что «черно-белые» умеют играть в футбол, но просто игра была от обороны.

«Можно говорить и о нашей хорошей игре в атаке. Создаём, но не забиваем. Я бы не сказал, что «Торпедо» — слабые. Надо похвалить наших ребят в атаке», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

«Спартак» вернулся на третью строчку в турнирной таблице, опередив ЦСКА, а «Торпедо» продолжает занимать последнюю строчку.

В следующем туре «автозаводцы» сыграют против «Химок».