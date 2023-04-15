Чернов: «После двух удалений было тяжело»

В матче двадцать третьего тура российского чемпионата «Спартак» разжился тремя очками в игре с «Торпедо», но дались они совсем непросто - матч команда Гильермо Абаскаля заканчивала вдевятером. Защитник Никита Чернов прокомментировал стойкость своих одноклубников, он признал, что окончание игры было непростым.

- Конечно, после двух удалений было тяжело. Соперник тоже хорошо играл, чуть-чуть подавил, надо было все-таки им чуть больше атаковать, забивать. Но и мы охраняли счет, - цитирует игрока РИА Новости.

В следующем туре российского чемпионата московский клуб примет в домашних условиях «Краснодар», это случится 24 апреля.