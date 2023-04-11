Ледяхов назвал причину спада «Спартака»

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов порассуждал о возможных причинах спада московского «Спартака». По мнению специалиста, «красно-белые» не радуют болельщиков набранными очками из-за потери ключевых игроков.

«Конечно, причина – отстуствие системообразующих игроков, которыми являются Квинси Промес и Георгий Джикия. Они пропускают важные игры и для «Спартака» — это потеря, отсюда и результат», - рассказал Ледяхов «РБ Спорт».

Напомним, что в последний раз «Спартак» побеждал ровно месяц назад – это случилось в рамках 19 тура РПЛ в домашнем матче против воронежского «Факела» - 3:2. Из-за спада москвичи уступили второе место в турнирной таблице РПЛ, теперь его занимает «Ростов», а спартаковцы довольствуются третьей строчкой.