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Кечинов: «Бальде не стал таким же ключевым футболистом, как Промес» эксклюзив

16 Апреля 2023 • 14:58 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Торпедо» и «красно-белыми» (1:2).

- Эту победу можно назвать уверенной?

- Она должна была быть более уверенной и с более крупным счётом. Победа была добыта именно усилиями «Спартака». Сначала всё складывалось великолепно и удачно. Всем казалось, что будет разгром, но не тут-то было. В первом тайме играл только «Спартак». После двух удалений результат матча был под большим вопросом.

- Бальде пока заменяет Промеса?

- Самое главное, что он забивает. Задача нападающего - забивать, пока он это делает исправно. Не могу сказать, что он стал таким же ключевым футболистом, как Промес, но тот факт, что он забивает, не может не радовать.

- На ваш взгляд, без Промеса в команде некому реализовывать пенальти?

- Этот вопрос надо задать тренеру. Я не знаю, отрабатывают ли игроки пенальти на занятиях. Роман Зобнин вчера уверенно реализовал пенальти.

Роберт Иванов

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Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Кечинов Кейта Бальде
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