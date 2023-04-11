Защитник «Торпедо» Самсонов рассказал, через сколько лет планирует завершить карьеру

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов ответил на вопрос о своём будущем в столичном клубе.

«Еще годика четыре точно поиграю, так планирую. Если «Торпедо» не продлит со мной контракт, завершать карьеру точно не буду. Если продлят — хорошо», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовой договор Самсонова с «Торпедо» истекает предстоящим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

После 22 туров «автозаводцы» занимают последнее место в чемпионате России, набрав 13 зачетных баллов.