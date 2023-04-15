Мележиков заявил, что Крал и Кофрие не хотят возвращаться в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем защитника Максимилиано Кофрие и полузащитника Алекса Крала. Напомним, оба футболиста покинули стан «красно-белых» на правах аренды.

«Они игроки аренды. Они должны вернуться. Заинтересован ли в этом клуб? Мы заинтересованы в том, чтобы игрокам было комфортно. Возвращаться они не горят желанием», — приводит слова Мележикова издание «Спорт-Экспресс».

Контракт Кофрие со «Спартаком» рассчитан до 2025 года, а трудовой договор Крала истекает летом 2024 года.

В эти минуты «Спартак» проводит матч 23-го тура чемпионата России против «Торпедо». За всеми событиями игры можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.