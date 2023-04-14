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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон»

14 Апреля 2023 • 19:19 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
Через 22 ч. 37 мин.

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о результатах «красно-белых» во второй части сезона.

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв. «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 — нормальный результат. Выше головы не прыгнешь», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

После 22 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. На второй строчке идет «Ростов», у которого на счету 45 очков. «Зенит» — первый, в копилке команды 54 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Павлюченко
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