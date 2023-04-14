Павлюченко: «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон»

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о результатах «красно-белых» во второй части сезона.

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв. «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 — нормальный результат. Выше головы не прыгнешь», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

После 22 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. На второй строчке идет «Ростов», у которого на счету 45 очков. «Зенит» — первый, в копилке команды 54 балла.