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Торпедо - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн

15 Апреля 2023 • 02:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
Через 15 ч. 53 мин.

Дерби «Торпедо» - «Спартак» украсит 23-й тур РПЛ. «Автозаводцы» наконец-то победили и будут стараться развить успех, тем более что до относительно спасительного 14-го места всего четыре очка. Обыграть «Спартак» - крайне сложная задача, несмотря на кадровые проблемы соперника и почти полное отсутствие весенних побед в Премьер-лиге. Команда Гильермо Абаскаля не может порадовать своих болельщиков на протяжении пяти матчей, одолев весной в РПЛ только «Факел».

В 19:00 новая попытка «Спартака», следим за событиями в 19:00 на «Матч Премьер», «Беларусь 5», Arena Sport 9 Croatia и Arena Sport 4 Serbia. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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