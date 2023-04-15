Три пенальти за тайм, три удаления и три гола за матч: «Спартак» выиграл московское дерби и вернулся в топ-3

Московские «Торпедо» и «Спартак» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 23-го тура РПЛ состоялся 15 апреля на стадионе «Лужники».

«Спартак» в «Лужники» пожаловал с чёткой целью прервать неудачную серию, уже пять матчей без побед «красно-белые». Задача усложнялась кадровой ситуацией – недоступны Промес, Умяров и Соболев. Абаскаль в старте нашёл место лишь для одного чистого форварда (Кейта Бальде), на скамейке запасных оставив Шамара Николсона, Павла Мелёшина и Антона Зиньковского. Не самый обширный пласт для ротаций в атаке.

Но ротация и не понадобилась, с первых минут «Спартак» стал активно действовать в атаке. И первая де толковая атака привела к назначению пенальти: Пруцев подал от угла поля, а Нетфуллин помог себе рукой в борьбе с Дуарте, притормозив полёт мяча. Кейта Бальде уверенно взял мяч в руки, подошёл к «точке» и шарахнул в перекладину. Правда, грустил форвард совсем недолго.

Прошло всего-то три минуты и обостряющий пас Игнатова через рикошет от защитника «Торпедо» достался Пруцеву. Данил в касание скинул на Бальде, а тот в касание пробил, реабилитировавшись за нереализованный пенальти – 0:1. Далее команды чуть-чуть притихли, чтобы в конце тайма вновь заявить о себе. Сразу двумя пенальти! Сначала Кейта Бальде ворвался в штрафную площадь, убрал Савича и получил по ногам от Кожемякина. Арбитр сразу указал на «точку».

Однако «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не придумал себе проблем на ровном месте. Руслан Литвинов с 11 метров пробил низом в угол, а Егор Бабурин направление удара угадал и выручил «Торпедо». Третий пенальти тоже был назначен за снос Бальде Кейта, на сей раз проштрафился Артём Самсонов, а бить пошёл Роман Зобнин. И только ему удалось отличиться прямым ударом с «точки» - 0:2. Тут ещё в порыве обсуждений и эмоций, красную карточку получил главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет.

Второй тайм не мог получиться столь зажигательным, переплюнуть три пенальти за тайм очень сложно. Но «Спартак» всё же попытался. Сначала моментами: Бальде Кейта не реализовал чистый выход один на один, а Михаил Игнатов смазал добивание. Денисов запустил по флангу Кейта, тот прострелил, а Мартинс завершил ударом в касание, но спасла хозяев перекладина. После серии нереализованных шансов «Спартак» решил ещё помочь хозяевам.

Точнее, помочь решил Литвинов, в подкате остановивший проход Рейны. Для Руслана эта жёлтая карточка стала второй, и он досрочно поле покинул. «Торпедо» успело создать шикарный момент, когда Лебеденко передачей нашёл Чурича, то обыграл Дуарте и мощно пробил, но «красно-белых» выручил Александр Селихов. А на предпоследней минуте основного времени Кристофер Мартинс саркастично похлопал боковому рефери, получив второй «горчичник» за неспортивное поведение. 9 на 11 доиграли матч «красно-белые», пропустив в компенсированное время.

Илья Стефанович в высоченном прыжке замкнул кросс Юзепчука, но на большее у «Торпедо» не хватило времени – 1:2. Вот такое событийное дерби получилось: с тремя пенальти, голами и удалениями. Символично, что «Спартак» после этой победы вернулся на третью строчку.