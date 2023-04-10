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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий дал совет «Спартаку»

10 Апреля 2023 • 15:39 Комментировать (3)
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Известный российский тренер Леонид Слуцкий дал совет «Спартаку». Команда Гильермо Абаскаля, как известно, выиграла только один из пяти матчей чемпионата России в марте-апреле.

«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» (сходить в церковь – прим.). «Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», - слова Слуцкого приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Первого канала».

Напомним, что «Крыльям Советов» после похода в церковь удалось прервать серию без побед, обыграв «Сочи».

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита», располагающегося на вершине, команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 12 зачётных баллов.

Следующий матч «Спартак» проведёт 15 апреля – против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Слуцкий
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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (3)
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TEREX
10 Апреля 2023 в 17:05
ай да лёня..ай да шютник..)) энта хто жы хрюноф в храм Божий пустит та..))
ингерман
10 Апреля 2023 в 16:21
ай дундук нех ваще тренироваца.. ведь усё ужэ предапределино.. кагда же тута дэбилав начнуть дустам пасыпаць.. А-ха-ха-ха! )))
9Bodяk9
10 Апреля 2023 в 16:08
Может в синагогу?
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