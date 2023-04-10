Известный российский тренер Леонид Слуцкий дал совет «Спартаку». Команда Гильермо Абаскаля, как известно, выиграла только один из пяти матчей чемпионата России в марте-апреле.

«У «Спартака» уникальная ситуация, возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов» (сходить в церковь – прим.). «Спартак» почти в каждом матче доминирует по игре, но не может выиграть долгое время», - слова Слуцкого приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Первого канала».

Напомним, что «Крыльям Советов» после похода в церковь удалось прервать серию без побед, обыграв «Сочи».

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита», располагающегося на вершине, команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 12 зачётных баллов.

Следующий матч «Спартак» проведёт 15 апреля – против «Торпедо».