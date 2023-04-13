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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Зрелым футболистам «Спартака» нужно становиться лидерами»

13 Апреля 2023 • 16:55 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев высказался о плохой форме «красно-белых» в последних матчах.

«У «Спартака» должен встать вопрос самолюбия и ответственности. «Красно-белым» надо переломить ситуацию, чтобы не вылететь из тройки. Зрелым футболистам «Спартака» нужно становиться лидерами», — заявил наставник «Новосибирска» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, несмотря на травмы Георгия Джикии и Квинси Промеса, в команде есть футболисты, способные взять на себя лидерские качества. Бояринцев привёл в качестве примера Романа Зобнина и Александра Соболева.

Напомним, что «Спартак» не выигрывал с 19-го тура Премьер-лиги, когда был повержен «Факел». После 22 матчей чемпионата «красно-белые» находятся на третьей строчке, отставая от лидирующего «Зенита» уже на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев
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