Бояринцев: «Зрелым футболистам «Спартака» нужно становиться лидерами»

Бывший футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев высказался о плохой форме «красно-белых» в последних матчах.

«У «Спартака» должен встать вопрос самолюбия и ответственности. «Красно-белым» надо переломить ситуацию, чтобы не вылететь из тройки. Зрелым футболистам «Спартака» нужно становиться лидерами», — заявил наставник «Новосибирска» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, несмотря на травмы Георгия Джикии и Квинси Промеса, в команде есть футболисты, способные взять на себя лидерские качества. Бояринцев привёл в качестве примера Романа Зобнина и Александра Соболева.

Напомним, что «Спартак» не выигрывал с 19-го тура Премьер-лиги, когда был повержен «Факел». После 22 матчей чемпионата «красно-белые» находятся на третьей строчке, отставая от лидирующего «Зенита» уже на 12 очков.