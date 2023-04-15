Валидол «Спартака» в московском дерби: кто из «красно-белых» провалил матч против «Торпедо»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Пять матчей без побед жил московский «Спартак», прервав наконец ужасную серию игрой против аутсайдера. Да какой игрой, огненным дерби! «Торпедо» Пепа Клотета в формате 9 на 11 едва не задавило «Спартак», а первый тайм уместил в себя аж три пенальти. Событий много, ошибок ещё больше, победа валидольная в итоге. Кто же потерял концентрацию, из-за кого «Спартак» угодил на нервную концовку? Давайте разбираться по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 46:54, удары по воротам – 12:17, в створ – 6:7, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Проблемы «Спартака» могли начаться гораздо раньше, но Селихов переиграл Рейну в дуэли один на один. Всего пять сейвов накопил Александр, пропустил он только на последних секундах, когда «Торпедо» навалилось, имея на двух игроков больше.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,5. До компенсированного времени внушительно смотрелся и Тавареш, наглухо закрывший свой фланг. И единоборства все выигрывал, и в отбор вступал своевременно, накопив три удачные попытки. Но в формате 9 на 11 уже упустил Юзепчука, дав тому навесить на гол.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,5. А вот бардак в центре обороны «Спартака» продолжает пугать. Дуарте чуть улушчил оценку за счёт самоотверженных действий: тут и хорошие показатели в борьбе (выиграл 7 из 9), и два сблокированных удара, и заработанный пенальти. Но в голевом эпизоде Алексис явно упустил Стефановича.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. Чернов поддерживал проходной двор в центре обороны, только головой вертел на подачах «Торпедо». Рейна и (внимание!) Лебеденко уходили от него на скорости, а Андре спокойно отодвигал корпусом – три эпизода из четырёх проиграл Никита.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,5. Неплохо Денисов противостоял Караеву и Самсонову на фланге. Успевал с прямыми обязанностями справляться: выиграл 6 единоборств из 8, совершил два отбора. Ещё и в атаку достойно подключался, совершив три удачных прохода на дриблинге.

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РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,5. Нереализованный пенальти, удаление (две жёлтые карточки) за 68 минут, пять проигранных единоборств из шести. Далековато Руслану Литвинову до положительной оценки.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Большой объём работы выполнил Данил, вышедший на позиции «десятки», но сыгравший по всему периметру. Отдал пять обостряющих передач, скидка на Кейта даже стала голевой. Успевал и обороне помогать, совершив два отбора.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Гол с пенальти не сильно поднял акции Зобнина. Роман довольно блёклый матч провёл, на левом фланге ничего не созидая. Проиграл больше половины единоборств, не придумал острых передач, дважды был пройден на дриблинге.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 3,5. Такие же саркастические аплодисменты отправляются в адрес Мартинса, глупым жестом оставившего свою команду играть 9 на 11. Но и до ненужного удаления Кристофер был плох, загубив отличный момент, созданный для него Кейта.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Михаил придумал первый гол отличной обостряющей передачей на Пруцева, но дальше всё по стандарту – пропал и оказывал минимальное влияние на игру команды. А затем ещё и загубил шикарный голевой момент, не попав по пустым воротам на добивании.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 8,5. Шикарен, просто шикарен Бальде. Быстроногий, быстродумающий, что самое главное, отлично оснащён технически. Заработал два пенальти, создал два голевых момента, забил гол, в касание решив эпизод. И даже промах с 11 метров не может испортить впечатление от его игры.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

МАЦЕЙ РЫБУС – б/о.