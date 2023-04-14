В субботу в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги будут играть «Торпедо» и «Спартак». Пресс-служба «красно-белых» опубликовала небольшой анонс в формате видео.

«Лужники». Братское дерби. «Торпедо» - «Спартак». Классика, по которой мы скучали», - говорится в подписи.

Матч между «Торпедо» и «Спартаком» стартует 15 апреля в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Торпедо», то команды располагается на последней строчке.