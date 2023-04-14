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Гаврилов: «Для «Спартака» игра с «Торпедо» не будет проходной» эксклюзив

14 Апреля 2023 • 17:00 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Торпедо».

- Какие у вас ожидания от завтрашней встречи?

- Надеюсь, что «Спартак» выиграет. Я стараюсь никогда никого записывать в фавориты перед матчем. Если команда показывает стабильную игру, тогда ещё можно говорить о каких-то ожиданиях и размышлять о шансах на победу. В завтрашней встрече нет фаворита даже с учётом того, что «Спартак» находится в верхней части турнирной таблицы, а «Торпедо» в нижней.

Есть много примеров, когда команда, которая борется за выживание, побеждает. У «автозаводцев» будет серьёзный настрой и самоотдача. Для «Спартака» эта игра не будет проходной. Если бы «красно-белые» показывали стабильную игру, тогда можно было бы говорить об их однозначной победе.

- Если «Спартак» займёт третье место по итогам сезона, то выступление команды можно будет считать успешным?

- Во многом это решает руководство. У «Спартака» всегда была одни и те же задачи: победить в Кубке, занять первое место в чемпионате и успешно выступить в еврокубках. С другой стороны, третье место тоже является призовым.

- Сегодня полузащитнику «красно-белых» Антону Зиньковскому исполняется 27 лет, за сезон он забил всего два гола и отдал один ассист. Как оцените его выступление?

- В июне будет год с момента его появления в команде. Для кого-то этого достаточно, чтобы проявить себя, для кого-то нет. Надо смотреть на его КПД.

Роберт Иванов

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