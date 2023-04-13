Крал хочет разорвать контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий сейчас на правах аренды за немецкий «Шальке», ближайшим летом попытается разорвать контракт с московским клубом.

По информации Metaratings, чешский футболист не хочет возвращаться в РПЛ. Если же у Крала не получится договориться с клубом, то он постарается приостановить соглашение, воспользовавшись правилом ФИФА.

Напомним, Крал перешёл в «Спартак» осенью 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. В общей сложности за «красно-белых» защитник провёл 60 матчей, отметившись в них шестью результативными передачами.

В текущем сезоне Крал провёл за «Шальке» 24 игры и отдал в них одну голевую передачу.