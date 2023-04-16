Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коновалов: «Первый пенальти в ворота «Торпедо» сомнительный, арбитры сейчас судят, лишь бы им не досталось» эксклюзив

16 Апреля 2023 • 12:33 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

- Хочется сначала спросить о ключевых решениях арбитра: три пенальти и два удаления у «Спартака». Согласны с решениями судьи?

- По мне первый пенальти вызывает вопросы, когда была игра рукой. Человек не мог избежать этого, даже если бы захотел, потому что не видел мяч. У нас сейчас трактуется практически любое касание мяча руки, как фол. Но ведь в футболе были правила - именно игра рукой. Столько всяких нюансов, и эти правила трактуются не в пользу футбола. Человек не мог не коснуться мяча. Он находился спиной. Думаю, судья там мог поставить нарушение – толчок в спину со стороны футболиста «Спартака». Поэтому, на мой взгляд, это решение арбитра противоречивое.

- Побоялся не дать пенальти?

- Думаю, да, потому что до этого были такие же моменты, когда давали одиннадцатиметровые. А так для меня, как для бывшего футболиста, это не игра рукой. Человек не мог этому воспрепятствовать. Арбитры сейчас так судят, лишь бы им не досталось. Но все равно достается.

- По остальным пенальти нет вопросов?

- Там были удары по ногам, и это скорее одиннадцатиметровые, чем нет.

- Что касается удалений у «Спартака», они получились, мягко говоря, необязательными. Подкат Литвинова, который висел на карточке, объяснить трудно, а Мартинс стал аплодировать помощнику судьи, за что получил второй горчичник. Надо ли за такое наказывать игроков?

- Судья принял верное решение. Футболисты поддались эмоциям. В ситуации с Литвиновым, он получил первый «горчичник» за наступ, а во втором случае отдавал пас поперек, обрезался и побежал «тушить пожар», сделав этот необдуманный подкат. Желтая карточка там без вопросов. Уверен, он сам это понимает.

Три пенальти за тайм, три удаления и три гола за матч: «Спартак» выиграл московское дерби и вернулся в топ-3

Реклама


- А если говорить о Мартинсе?

- Это тоже эмоции. Он должен знать правила, что за такие жесты даются желтые карточки.

- Теперь оба пропускают следующий матч с «Краснодаром».

- Они сами себя наказали, что не смогут сыграть с «быками». Пусть клуб сам думает, что с этим делать.

- Литвинов и Мартинс – чувствительные потери во встрече с «Краснодаром»?

- Литвинов для меня сейчас основной игрок команды, лидер. Это существенная потеря. А Мартинс только начал сейчас чаще появляться в основе. Он находится в неплохой форме. Но Руслан – это более чувствительная потеря.

- Вам не кажется, что у «Спартака» есть проблемы с дисциплиной в последнее время: два удаления с «Торпедо», Соболев пропускал этот матч из-за дисквалификации?

- Это все идет от эмоциональной нагрузки, когда нужно побеждать, а результата нет. Ребят тоже можно понять. Они живые люди, нервничают.

- Бальде забивает уже в нескольких матчах подряд. Вам не кажется, что он может стать основным нападающим?

- Он проводит встречи достаточно результативно, если смотреть на КПД. И забивает, и моменты есть. Неплохо выглядит. Эмоционально он заряжен на результат, и у Кейта неплохо получается.

- Верите, что после этого матча у «Спартака» все пойдет на лад, тем более, следующая игра с «Акроном», где есть хорошие шансы победить.

- Это будет нелегко. Под вопросом Джикия. Я так понимаю, что у «Акрона» искусственное поле. Надо ли рисковать Георгием, если у него есть проблемы со здоровьем и ему не рекомендуется играть на синтетике? Тем более, «Спартак» редко играет на таких газонах. Это тоже будет доставлять сложность москвичам. Но гости должны обыграть «Акрон».

Реклама


- Кто для вас главный претендент на серебро?

- ЦСКА сейчас набрал хороший ход, есть игра и результат. Интересно будет наблюдать за борьбой этой тройки. «Ростов» - единственный претендент, кто уже не участвует в Кубке России, поэтому ему будет попроще. А ЦСКА и «Спартак» находятся в одинаковой ситуации. Надеюсь, что у «красно-белых» после победы над «Торпедо» пойдет позитив. Добавится уверенность.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Андрей Коновалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30 мин
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
2
2.42 3.90 2.70
Видео
16.04.23 в 16:30
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
16.04.23 в 19:00
Ростов Ростов
Зенит Зенит
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
14:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил «Оренбургу» уже на 11-й минуте 1
13:57 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Приехали побеждать и показывать хорошую игру»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Локомотив» будет играть активнее вперед, обладая хорошими нападающими»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Егорычев сообщил, что общался с руководством «Урала» о продлении контракта
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
13:28 · Россия. Премьер-лига
Желудков не видит фаворита в матче «Ростов» - «Зенит»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Изидор включён в заявку «Локомотива» впервые с ноября 2022 года
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Зенит»: Бубнов назвал победителя матча
13:21 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов предположил, когда «Сочи» примет решение по Хохлову
13:16 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал точный прогноз на матч «Оренбурга» против «Локомотива» 1
13:12 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов считает, что «Ростову» будет тяжело остаться на втором месте в РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов: «После встречи с Каманцевым судьи ошибаются в пользу «Спартака» 1
13:03 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и ЦСКА нацелились на игрока из Европы
13:03 · Россия. Премьер-лига
Кутепов высказался о возможном продлении контракта с «Торпедо»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - в старте «Локомотива» на матч с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем