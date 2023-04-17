Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги прошедшего 23-го тура РПЛ.

- Какой результат вас удивил?

- Два матча меня порадовали. Я посмотрел их с удовольствием. Это «Ростов» - «Зенит» и «Оренбург» - «Локомотив». Как мне кажется, эти встречи похожи друг на друга. Хотя результаты абсолютно разные.

- Что думаете о голевой феерии в Оренбурге, где победил «Локомотив» - 4:1?

- Я полностью согласен с тренером «Оренбурга», который сказал после матча, что ему не в чем обвинить своих ребят. Они действительно хорошо играли. Единственное – не было реализации. А вот у гостей напротив, все было прекрасно с этим компонентом. Команда извлекла максимум пользы из тех моментов, которые удалось создать. Даже еще пенальти не забили. А так, гости играли очень качественно. Но меня сейчас впечатляет группа атаки «Оренбурга». Не буду называть кого-то отдельно. Мне понравились обе команды.

- Как вы отреагировали на ничью «Ростова» с «Зенитом»?

- Я восхищен тем, как прибавляют молодые ребята из «Ростова». Они играли почти на равных с питерцами. Конечно, у «Зенита» футболисты более статусные, но ростовчане старались играть с позиции силы, а не выстраивали автобус у своих ворот. Другое дело, что гости были ближе к успеху. Они дважды не забили из явно голевых ситуаций. Так что и «Зенит» сыграл хорошо. Хотя в первом тайме ему не удавалось выходить из-под прессинга, который навязали хозяева. Во втором тайме гости это поправили, хотя победы это не принесло.

- Дзюба поучаствовал во всех четырех мячах своей команды – отдал три голевые передачи и посодействовал первому голу. Для многих его игра в «Локомотиве» стала откровением. А для вас?

- Для меня ничего особенного нет. Он играет на своем уровне. В этой лиге он один из лучших футболистов. Дзюба двигается. Его хорошо подготовили, даже когда у него не было команды. Он всегда хорошо взаимодействовал с партнерами. Это его козырь. Когда он играл в составе звездного «Зенита», там было то же самое. Поэтому я не удивлен. Нужно радоваться, что игрок доказывает всем, что он игрок.

- Матч «Спартака», который играл с «Торпедо», снова получился интересным и веселым. Три пенальти в первом тайме, два удаления игроков «красно-белых». Как оцените этот матч?

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- В футболе все бывает. И три пенальти в одном тайме, два из которых не реализовали. «Спартак» давно считается веселой командой. И этим он тоже нравится, потому что смотреть интересно. Не скучная команда. Другое дело, что не всегда есть результат. Но «Спартак» притягивает к себе внимание болельщиков.

- В концовке «Торпедо» поджало «Спартак». Удивились?

- Так бывает, когда столько удалений. И о «Химках» могу сказать то же самое. Они пробудились. Талалаев себя хорошо проявляет. Мне жаль, что ему показали красную карточку. Он не хотел никого обидеть. Но команда воспряла.

- ЦСКА снова победил. На этот раз «Урал» Ганчаренко. Для вас это закономерный результат?

- В этом сезоне ЦСКА умеет дожимать, если вцепится. Это интересный момент. А «Урал» сейчас – очень серьезная единица. С ним всем командам непросто. В том числе и ЦСКА. Но «армейцы» взяли свое и продолжают бороться за призовые места. Это важно для москвичей.

- После того, как Федотов начал выпускать в основе Заболотного и усадил на лавку Карраскаля, ЦСКА одержал пять побед подряд. Совпадение?

- Нет. Когда играет Карраскаль и Медина, в ЦСКА нарушается баланс. Когда команда с мячом - они активны. Но когда «армейцы» упускают мяч, они находятся в полупозиции. Не помню ни одного единоборства, которое бы кто-то из них выиграл. Поэтому с ними в составе нет такой плотной игры, которая есть сейчас. А когда Карраскаль выходит на замену, он усиливает атаку. Но это когда соперник уже подустал. Без них «армейцы» плотно накрывают соперника, показывают хороший прессинг. Так что эти легионеры хороши в атаке, когда надо усилить нападение.

- «Краснодар» обыграл тонущий «Сочи», 2:0. Многим не нравится игра «быков», но команда больше всех забила весной – 18 мячей в 6 матчах.

- Я не согласен теми, кому не нравится игра. Надо на счет смотреть. Мне не нравится одно: приоритет иностранцам для «Краснодара» не справедлив. Там есть хорошие свои ребята, которые могут зарекомендовать себя. Но им приходится сидеть на лавке или выходить на замену. А так, команда играет в свой футбол. Они его поменяли. Акцент на атаку тоже есть.

Елена Григорьевская