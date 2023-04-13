Рейна: «Рангник многое понимает в футболе, он хорошо тренировал в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна поделился мнением об известном немецком тренере и бывшем директоре по спорту и развитию «Локомотива» Ральфе Рангнике.

Перуанец назвал Рангника великолепным тренером и хорошим человеком, отметив при этом, что он не знает, почему у немца не сложилась карьера в России.

«Именно Ральф привёл меня в «РБ Зальцбург». Он точно очень многое понимает в футболе. Он хорошо тренировал в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Рейны «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящий момент Рангник возглавляет сборную Австрии. Ранее вместе с «Шальке» специалист выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. В «Локомотиве» немец работал в 2021 году.