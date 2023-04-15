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Радимов: «Спартак» выглядит весной намного хуже, чем осенью»

15 Апреля 2023 • 09:14 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
Через 8 ч. 24 мин.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о текущей форме «Спартака».

Напомним, что в новом 2023 году «красно-белые» успели провести девять матчей и одержать в них только три победы.  

«Спартак» выглядит весной намного хуже, чем осенью. Те ошибки, которые они совершают в обороне, многие из разряда детских», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 15 апреля, против «Торпедо». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. После 22 туров РПЛ «красно-белые» расположились на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка. «Автозаводцы», в свою очередь, идут последними с 13 баллами в активе.

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Спартак Москва Владислав Радимов
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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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