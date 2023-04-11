Гладилин назвал главную проблему «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, почему «красно-белые» демонстрируют не самые лучшие результаты во второй части сезона.

«Основная причина заключается в том, что выбыли из строя сразу два лидера. Прежде всего, это Джикия в обороне. Из-за этого сразу нарушились связи в игре защиты. И Промес, который и организует атаки, и сам забивает», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

По мнению эксперта, в отсутствии Джикии и Промеса в «Спартаке» не нашлось третьего лидера, в этом и есть основная проблема «красно-белых».

После 22 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка.