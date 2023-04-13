Орлов: «У «Спартака» в игре сплошные проблемы»

Знаменитый комментатор Геннадий Орлов высказался об игровых проблемах столичного «Спартака».

«У «Спартака» в игре сплошные проблемы. Сзади — проходной двор. Меня удивил Егор Титов, который предложил вернуть Жиго. Более авантюрного футболиста трудно представить! Когда Жиго играл вместе с Джикией, «Спартак» был на девятом месте в чемпионате. Но, зато, они очень нравились президенту клуба и его окружению», — заявил известный журналист в интервью изданию Sport24.

Отдельно Орлов прошёлся по игре голкипера «красно-белых» Александра Селихова, выразив мнение, что вратарь плохо выбирает позицию и не умеет играть на выходах. Тем не менее Геннадий Сергеевич положительно высказался о работе тренера команды Гильермо Абаскаля, отметив, что нынешний «Спартак» обладает духом.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «красно-белые» находятся на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 12 очков. «Спартак» не может одержать победу в последних пяти матчах.