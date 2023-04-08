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Булыкин: «Думаю, дерби удалось»

08 Апреля 2023 • 22:43 Комментировать
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Спартак Москва
15.04 19:00

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин подвёл итоги сегодняшнего дерби между «бело-голубыми» и их столичными соседями – «Спартаком».

«Я думаю, что дерби удалось. Были ошибки защитников как с одной, так и с другой стороны. Ошибался и Александр Селихов, но это всё бывает в футболе», - рассказал Булыкин «Матч ТВ».

Напомним, что главный матч субботы в РПЛ завершился боевой ничьей – 3:3.

«Единственное, обе команды пока не могут с возобновлением сезона показать результат», - добавил эксперт.

После дерби «Спартак» остался на третьем месте в турнирной таблице, а «Динамо» опустилось на шестое.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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