Федун отказался называть лучшего российского тренера

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун не захотел назвать лучшего российского тренера на сегодняшний день. Напомним, что в 2017 году Федун выделил Леонида Слуцкого, работавшего в ЦСКА и сборной России.

«Не комментирую, спасибо», — приводит слова Федуна «РБ Спорт».

Федун был владельцем «Спартака» с 2004 по август 2022 года. В период его правления «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.

После 22 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.