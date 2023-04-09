Игрок «Спартака» Денисов высказался об интересе к нему со стороны «Динамо» и «Краснодара»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал заявление своего агента об интересе со стороны «Краснодара» и «Динамо».

Представитель футболиста Александр Маньяков сообщил, что до продления контракта Денисова с «красно-белыми» некоторые клубы были заинтересованы в услугах его клиента.

«Сейчас я в «Спартаке» и ни о чем не думаю. До продления были разные слухи и разговоры. Думаю, случилось так, как должно было быть. Очень рад, что все сложилось так, как я хотел», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и отдал четыре голевых паса. Действующий трудовой договор Денисова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.