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Игрок «Спартака» Денисов высказался об интересе к нему со стороны «Динамо» и «Краснодара»

09 Апреля 2023 • 12:23 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал заявление своего агента об интересе со стороны «Краснодара» и «Динамо».

Представитель футболиста Александр Маньяков сообщил, что до продления контракта Денисова с «красно-белыми» некоторые клубы были заинтересованы в услугах его клиента.

«Сейчас я в «Спартаке» и ни о чем не думаю. До продления были разные слухи и разговоры. Думаю, случилось так, как должно было быть. Очень рад, что все сложилось так, как я хотел», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и отдал четыре голевых паса. Действующий трудовой договор Денисова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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