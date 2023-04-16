Кухарчук: «Спартак» — классная команда, но «Торпедо» показало хороший футбол»

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук высказался после поражения от «Спартака» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» оказались сильнее со счетом 2:1.

«Спартак» — классная команда, которая демонстрирует это на протяжении многих лет. Но мы против «Спартака» показали хороший футбол, у них не было легкой прогулки. «Торпедо» могло переломить ход встречи, но не повезло», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» располагается на последней строчке, имея в своей копилке всего 13 зачетных баллов.