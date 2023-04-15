Тукманов — о «Торпедо»: «У команды нет понимания, что от них хочет главный тренер»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «автозаводцы» примут на своём поле «Спартак».

Тукманов выразил надежду на то, что «Торпедо» удастся показать достойную игру против фаворита, который обладает более качественными исполнителями в своём составе.

Кроме того, экс-президент вспомнил о том, что совсем недавно на тренерском мостике «автозаводцев» произошли изменения. Напомним, 28 марта «Торпедо» возглавил Жозеп Клотет, сменивший на этом посту Андрея Талалаева.

«Торпедо» будет бояться ошибиться. Ещё у команды нет понимания, что от них хочет главный тренер. Клотет — человек новый. Нужно время, чтобы люди притёрлись друг к другу», — цитирует Тукманова «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.