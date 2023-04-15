Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что все три пенальти в ворота «Торпедо» назначены верно

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о трех назначенных пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».
- «12' минута, «Торпедо» - «Спартак»
Мяч попадает в руку, которая была отставлена в сторону.
По всем трактовкам — это наказуемая рука
Правильное решение: 11-метровый удар
Нарушения (толчок) со стороны игрока «Спартака» я не вижу;
- 39' минута
Шадыханов принял правильное решение и назначил 11-метровый удар за фол по неосторожности.
Правильное решение: 11-метровый удар;
- 42' минута
Пропустил эпизод Шадыханов. Игрок «Торпедо» прыгает в безрассудной манере и попадает шипами в ногу игроку «Спартака»
Почему не красная? — успевает согнуть колено (смягчить контакт)
Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», - написал Федотов в своём телеграм-канале.
Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru..
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