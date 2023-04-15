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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что все три пенальти в ворота «Торпедо» назначены верно

15 Апреля 2023 • 20:14 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о трех назначенных пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака».

  • «12' минута, «Торпедо» - «Спартак» 

Мяч попадает в руку, которая была отставлена в сторону.
По всем трактовкам — это наказуемая рука

Правильное решение: 11-метровый удар

Нарушения (толчок) со стороны игрока «Спартака» я не вижу;

  • 39' минута

Шадыханов принял правильное решение и назначил 11-метровый удар за фол по неосторожности.

Правильное решение: 11-метровый удар;

  • 42' минута

Пропустил эпизод Шадыханов. Игрок «Торпедо» прыгает в безрассудной манере и попадает шипами в ногу игроку «Спартака» 

Почему не красная? — успевает согнуть колено (смягчить контакт)

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», - написал Федотов в своём телеграм-канале. 

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Игорь Федотов
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