Караев: «Три пенальти за тайм в ворота «Торпедо»? Установили рекорд»

Форвард «Торпедо» Давид Караев высказался после поражения от «Спартака» в рамках матча 23-го тура чемпионата России. «Автозаводцы» уступили в «Лужниках» со счетом 1:2.

«Три пенальти за тайм в наши ворота? Установили рекорд (улыбается). Хотя с «Ростовом» тоже было три или сколько там…Судейство комментировать не буду. Не смотрел повторы», — приводит слова Караева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего нападающего четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 29 матчах с учетом всех турниров.

В 24-м туре «Торпедо» встретится со своим прямым конкурентом в борьбе за выживание — «Химками», игра пройдет 22 апреля в 14:00 по мск.