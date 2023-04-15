Мор: «Рано или поздно «Спартак» прорвёт»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о кризисе московской команды. Напомним, что в 2023 году «красно-белые» одержали лишь три победы в девяти матчах во всех турнирах.

Эксперт выразил мнение, что в самых ближайших встречах «Спартак» сумеет забить в ворота соперников много голов. По словам Мора, системных проблем в игре московской команды сейчас нет.

«Рано или поздно команду прорвёт. Думаю, в предстоящих матчах с «Торпедо» и «Краснодаром» могут забить много. Не исключаю, что и пять мячей», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени. На сегодняшний день «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 42 очка.