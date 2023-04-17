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Кейта Бальде: «Хочу писать историю в «Спартаке»

17 Апреля 2023 • 20:39 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде рассказал о желании остаться в составе «красно-белых».

«У меня ещё три года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке». Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, все нормально и нет никаких проблем», — заявил сенегальский форвард в интервью изданию «РБ Спорт». По словам футболиста, интерес к его персоне проявляли многие клубы в России и Европе, однако сам Бальде намерен остаться именно в «Спартаке».

Напомним, что Кейта Бальде присоединился к «красно-белым» летом прошлого года. В футболке московского клуба сенегалец провёл восемь матчей в рамках всех турниров, забив три гола при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бальде в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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