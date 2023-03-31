Обнародовано расписание 23-го тура РПЛ

Российская Премьер-лига обнародовала расписание матчей 23-го тура. Восемь игр будут разбиты на два дня – на 15 и 16 апреля.

В субботу пройдут сразу пять матчей: «Крылья Советов» - «Химки», «Динамо» - «Пари НН» (оба начнутся в 14:00 мск), «Сочи» - «Краснодар», «Урал» - ЦСКА (оба - 16:30 мск) и «Торпедо» - «Спартак» (19:00 мск).

В воскресенье состоятся ещё три игры: «Оренбург» - «Локомотив» (14:00 мск), «Факел» - «Оренбург» (16:30 мск) и «Ростов» - «Зенит» (19:00 мск).

Действующим чемпионом России является «Зенит». Лидируют питерцы в турнирной таблице РПЛ и сейчас.