Ледяхов: «У «Торпедо» есть шансы оказать серьёзное сопротивление «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с последней на сегодняшний день командой лиги «Торпедо».

По мнению эксперта, «автозаводцы» способны оказать фавориту достойное сопротивление. При этом Ледяхов заявил, что в предстоящей встрече ожидает увидеть победу «Спартака».

«Жду, что «Спартак» наконец добудет победу. У «Торпедо» есть шансы оказать серьёзное сопротивление в этом матче. «Спартак» эмоционально выглядит не очень хорошо», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится завтра, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.