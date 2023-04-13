Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от самых интересных матчей 23-го тура.

- Главный матч следующего тура «Ростов» - «Зенит». Смогут ли южане у себя дома отнять очки у питерцев?

- Это вполне реально. «Ростов» дома играет здорово. Понятно что «Зенит» на бумаге сильнее и по игре, и по составу, но я думаю, наиболее вероятный результат – это ничья 1:1 или 2:2.

- У ростовчан есть стимул догнать «Зенит», или это нереально?

- У любой команды, которая играет в РПЛ, если задачи и цели. Иначе зачем играть в футбол? В любом случае есть задача из тура в тур идти к своим целям. Так и у «Ростова». Если еще есть теоретическая возможность догнать «Зенит», он будет это делать. К тому же есть премиальные за победы. Думаю, за выигрыш у «Зенита» они двойные.

- Рассматриваете ли ростовчан как команду, которая может составить конкуренцию «Зениту»?

- Нет. Мне понятно, что «Зенит» уже не упустит преимущество. Уж очень большой разрыв в очках между командами. Питерцы сильнее всех на данный момент.

- «Урал» проиграл «Зениту», затем «Ахмату» и теперь примет ЦСКА. Есть интрига в этом матче?

- Есть. «Урал» - симпатичная команда, несмотря на то, что проиграл два матча. Я внимательно смотрел его встречи со «Спартаком», и он произвел очень хорошее впечатление. В тех трех играх уральцы были как минимум не хуже «Спартака». Они однозначно дадут бой «армейцам». Мало того, для меня фаворит этой встречи – «Урал». Даже несмотря на то, что ЦСКА набрал хороший ход.

- «Торпедо» одержало первую победу при новом главном тренере и теперь примет «Спартак», который находится не в лучшем состоянии и стабильно теряет очки. Каковы шансы «Торпедо» набрать очки?

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- «Спартак» ожидает серьезная игра, как и в каждом туре. С любым соперником у «красно-белых» получаются тяжелые игры. А «Торпедо» некуда деваться. Нужно выигрывать. Настрой будет сумасшедшей. Плюс новый тренер. Футболисты встряхнулись и одержали первую победу, что дало им положительный импульс. Поэтому будет тяжелейшая игра для «Спартака». Но он все равно должен взять три очка.

- Как оцените шансы торпедовцев на выживание с новым тренером?

- Шансов мало. Понятно, что настрой на каждый матч у них сумасшедший. Если будет удача и начнутся победы – шансы есть, но это все теоретически.

- Абаскаль на днях женился. Может с этим связано снижение результатов команды: у тренера были мысли не о работе?

- При чем тут мысли Абаскаля и игра команды? Выходят на поле футболисты, а не Абаскаль. Все профессиональные люди. На таком уровне такого не бывает. Все это ерунда. Личная жизнь – это личная жизнь, А что касается профессиональных дел – все остальное уходит на второй план. Когда он приходит на работу, то забывает обо всем. Мысли только о команде, это сто процентов. Тренер думает о команде 24 на 7, я уверен. Неудачный этап - это стечение обстоятельств. Так бывает. Если брать каждый матч, когда шли неудачные результаты, где-то были судейские ошибки, где-то невезение. А игра-то есть. Нельзя сказать, что «Спартак» плохо играет. Хотя в обороне, конечно, бардак. Но если взять игру впереди и в полузащите, в каждом матче создаются по 4-5 моментов. Другое дело, что реализация плохая. С «Динамо» три мяча забили, и этого не хватило для победы. Какие-то нелепые мячи залетали, Селихов ошибался. Поэтому не надо дергаться. Понятно, что в этом сезоне «Спартак» не станет чемпионом. Зато настраивает на позитивный лад то, что Абаскаль доверяет российским футболистам.

- «Оренбург» туром ранее отнял очки у «Ростова», а теперь примет «Локомотив». Насколько велика вероятность того, что москвичи недосчитаются очков?

- Большая вероятность. «Оренбург» здорово прибавил после возобновления чемпионата. И «Спартак» они обыгрывали, и вели во встрече с «Ростовом» 2:0. В итоге победу упустили, но все равно это очень сильная команда. Поэтому велика вероятность, что москвичи потеряют очки. Хотя «Локомотив» тоже весной играет здорово. Тем не менее, игра будет выездная для него, и в Оренбурге «железнодорожникам» будет тяжело. Думаю, будет ничья или выиграют хозяева. Я не верю, что победит «Локомотив».

- «Сочи» после смены тренера примет «Краснодар». Чего ждать от этого матча?

- «Краснодар» на ходу и показывает очень зрелищный футбол. Поэтому преимущество будет на стороне «быков». А «Сочи» сейчас потерял темп. Но я верю в Хохлова. Он был хорошим футболистом и хорошо разбирается в футболе. Он много почерпнул для себя в тренерском плане.

Елена Григорьевская