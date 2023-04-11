Тороп: «Главное – верить в то, что ЦСКА способен обыграть любого соперника»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп оценил перспективы «армейцев» в концовке текущего сезона.

Напомним, что после 22 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Также москвичи сумели выйти в финал Кубка России (Путь РПЛ), где сойдутся в противостоянии с «Уралом».

«Уверен, что всё будет зависеть от нас самих. Команда сейчас хорошо выглядит, есть прогресс и движение вперёд. Главное – верить в себя и в то, что ЦСКА способен обыграть любого соперника», — приводит слова Торопа Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 19-летний Тороп провёл за ЦСКА восемь матчей, в которых пропустил пять голов и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.