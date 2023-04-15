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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов сделал ассист, заработал и привёз пенальти: ЦСКА же обыграл «Урал» и подвинул «Спартак» с третьей строчки

15 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать (1)
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен
«Урал» и московский ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 15 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».
Протокол игры  
Урал1:2ЦСКА Москва
  13'Заболотный Антон (0:1)
  59'Чалов Фёдор (0:2)
(1:2) Влут Рай66'  
Помазун ИльяКулаков ДенисФилипенко ЕгорБегич СильвиеГогличидзе ЛеоГазинский Юрий 19' (Сунгатулин Фаниль ( 19') Сиссе Ибраима 67' (Юшин Александр ( 67') Мишкич ДаниэльВлут Рай 83' (Каштанов Алексей ( 83') Бикфалви ЭрикЕгорычев Андрей 67' (Ранджелович Лазар ( 67')
Запасные: Татаринов ЕвгенийПодберёзкин ВячеславИллой-Айет ЭммерсонБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаМамин АртёмБевеев МингиянЖелезнов Юрий
Акинфеев ИгорьВиллиан РошаДивеев ИгорьМойзесГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторЗайнутдинов Бактиёр 73' (Карраскаль Хорхе ( 73') Обляков ИванЗаболотный АнтонЧалов Фёдор 81' (Ермаков Никита ( 81')
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяМедина ХесусЛукин МатвейНосков ЕгорЩенников ГеоргийКучаев КонстантинТороп Владислав
15 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Много очных матчей впереди у ЦСКА и «Урала», пробившихся в финал Пути РПЛ Кубка России, но начинают они важной игрой в чемпионате. «Армейцы» вплотную подошли к топ-3 и собирались удачную серию продолжить, а футболисты Виктора Ганчаренко, естественно, были против. У «шмелей» три подряд поражения в рамках РПЛ, так можно и в аутсайдеры скатиться.

И начали очень бодро футболисты «Урала»: уже на шестой минуте Эрик Бикфалви загубил выход один на один, пробив низом. Неплохо всё делал форвард, но Игорь Акинфеев ногами отвёл угрозу. Затем ещё Егорычев мог завершать быструю атаку в касание, однако и тут голкипер ЦСКА выиграл эпизод, на шаг опередив соперника. Бодро начал «Урал», правда, быстрый гол сам же и получил.

Прошёл пас вразрез на Зайнутдинова, тот слева приблизился к углу штрафной площади и набросил на линию вратарской. Из-за спин защитников выскочил Заболотный, ногой проткнувший мяч в противоход голкиперу – 0:1. После гола ЦСКА по инерции провёл качественный отрезок, увенчав его опасным моментом Чалова. После передачи Мендеса Фёдор бил из пределов штрафной площади, но Помазун парировал, а Ивана Облякова не пустили на добивание.

«Урал» долго переживал пропущенный мяч, огрызнувшись лишь перед свистком на перерыв. Рай Влут исполнил сумасшедший удар со стандарта. До ворот было метров 30, но голландец пальнул шикарно, отправив мяч в перекладину. Акинфеев там уже не доставал бы. Активный отрезок опять ничего хорошего «шмелям» не принёс и вместо 1:1 «Урал» получил 0:2 на исходе часа игрового времени.

Минуты четыре прошло с момента фола Сунгатуллина на Зайнутдинове. Сначала камеры нашли эпизод, постом просмотрели все арбитры, и в итоге главный вынес вердикт – пенальти! Фёдор Чалов уверенно пробил с 11 метров, направив мяч под перекладину – 0:2. Но не прошло и 10 минут, как вернулась интрига. И опять помог пенальти: Зайнутдинов ответил, в своей штрафной площади руками завалив Бегича, а Рай Влут с помощью штанги реализовал 11-метровый удар – 1:2.

В концовке «Урал» надавил, но для второго гола качественных моментов не придумал. ЦСКА жалил на контратаках, но не хватало хладнокровия в завершении. В итоге бенефис Зайнутдинова (ассист и 2 пенальти) завершился победой ЦСКА, которая позволяет пока сместить «Спартак» с третьей строчки. Вечером «красно-белые» сыграют против «Торпедо».

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efils
15 Апреля 2023 в 19:48
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