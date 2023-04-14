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Алдонин: «Для ЦСКА попадание в тройку - это неплохой результат» эксклюзив

14 Апреля 2023 • 18:43 Комментировать (1)
Урал
...
ЦСКА Москва
Через 20 ч. 14 мин.

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги между «красно-синими» и «Уралом».

- Вы думаете, для Виктора Ганчаренко этот матч станет особенно принципиальным?

- Конечно, эта игра будет иметь оттенок принципиальности, но я не думаю, что для Ганчаренко это противостояние будет знаковым. «Урал» хорошо укомплектован, а после прихода Ганчаренко и нескольких грамотных трансферов клуб наладил ситуацию в чемпионате и даёт всем бой. «Армейцев» ждёт серьёзный экзамен.

- То есть, фаворитом ЦСКА вы не назовёте?

- В случае с выездным матчем точно нет - шансы 50 на 50. «Урал» дома играет особенно агрессивно, к тому же ничего непонятно с участием Игоря Акинфеева в матче. Посмотрим, сможет ли ЦСКА не пропустить в Екатеринбурге.

- Если ЦСКА займёт третье место по итогам сезона, то выступление команды можно будет считать успешным?

- Исходя из реалий, которые сейчас есть, попадание в тройку для ЦСКА - это неплохой результат.

- Фёдор Чалов в текущем сезоне забил 13 голов. Для него это достойная статистика?

- Федя способен забивать и влиять на результат команды больше. Самое главное, чтобы он всегда себя мотивировал. Статистика неплохая, но он может прибавить в завершении атак.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Евгений Алдонин
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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