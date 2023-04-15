Наставник ЦСКА Федотов назвал турнир, который на данный момент более приоритетный для клуба

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о том, какой турнир на данный момент приоритетнее для столичного клуба: национальный чемпионат или Кубок России.

Специалист отметил, что не делит турниры по рангам.

«У нас нет других задача, кроме той, чтобы побеждать в каждом матче. Сегодня мы вышли боевым составом, хотели и смогли увезти из Екатеринбурга три очка. А в Кубке все играют только на победу», - приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, ЦСКА в рамках чемпионата обыграл «Урал» (2:1), а уже в среду сыграет против уральского клуба в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.