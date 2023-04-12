Гришин: «Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника московского клуба Игоря Дивеева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб уже контактировал с окружением Дивеева и готов повысить зарплату 23-летнего игрока. Напомним, действующий контракт защитника с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.

«Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит». Он играет в хорошей команде, которая сейчас борется за второе место, а в следующем сезоне, может, будет бороться за чемпионство с «Зенитом», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

При этом эксперт не исключил того, что ЦСКА может продать Дивеева в «Зенит», если получит выгодное предложение. А сам футболист, по мнению Гришина, имеет право думать о своём финансовом благополучии.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.