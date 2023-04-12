Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит»

12 Апреля 2023 • 10:19 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника московского клуба Игоря Дивеева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб уже контактировал с окружением Дивеева и готов повысить зарплату 23-летнего игрока. Напомним, действующий контракт защитника с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.

«Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит». Он играет в хорошей команде, которая сейчас борется за второе место, а в следующем сезоне, может, будет бороться за чемпионство с «Зенитом», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

При этом эксперт не исключил того, что ЦСКА может продать Дивеева в «Зенит», если получит выгодное предложение. А сам футболист, по мнению Гришина, имеет право думать о своём финансовом благополучии.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Гришин Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
11:23 · Россия. Премьер-лига
Гбане: «У Гогниева были великолепные идеи, мне грустно от того, что он ушёл»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Уткина
10:49 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил об уходе Уткульбаева официально
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ренан неправильно назвал главного соперника «Зенита»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Гайич назвал разнозначными победы над «Зенитом» и «Химками»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Мантуана
09:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» отреагировал на интерес «Реала»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Дзюба нас-то с двухметровой высоты не видит, а уж о Семаке и разговора нет»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Если бы «Локо» победил, то Дзюба пожал бы руку Семаку»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Зенит»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Ренан: «Когда я был маленьким, папа пытался научить меня читать рэп»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Кержаков назвал двух лучших футболистов в истории России
07:56 · Россия. Премьер-лига
Кавазавшили рассказал о реакции на увольнение Бердыева
07:05 · Россия. Премьер-лига
Генич высказался об отставке Бердыева
Все новости
Рекомендуем