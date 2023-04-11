«Зенит» готов купить защитника ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги. Заинтересованность в его услугах проявляет петербургский «Зенит».

Согласно данным издания «Чемпионат», руководство «сине-бело-голубых» сделает предложение футболисту, что тот не подпишет новое трудовое соглашение с «армейцами». Срок действующего контракта между Дивеевым и ЦСКА истекает летом следующего года.

«Зенит» уже контактировал с окружением игрока и готов предложить ему выгодные финансовые условия.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дивеев принял участие в 12 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.