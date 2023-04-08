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Тарханов: «Сложно говорить о физическом спаде у «Урала»

08 Апреля 2023 • 20:51 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Бывший рулевой «Урала» Александр Тарханов прокомментировал состояние екатеринбургской команды.

Напомним, что сегодня уральцы вновь проиграли в рамках РПЛ – уже в третий раз подряд. На этот раз подопечные Виктора Ганчаренко неудачно съездили в гости к грозненскому «Ахмату», проиграв 0:2.

«Сложно говорить о спаде, в «Урале» много молодых ребят. Вполне вероятно, что в этом сезоне они ещё покажут класс, в Кубке России им ещё с ЦСКА играть. Есть вариант, что и Кубок завоюют», - рассказал Тарханов «Матч ТВ».

Ранее команда Ганчаренко провела великолепную серию без поражений, которая насчитывала 16 игр во всех турнирах кряду и девять в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Тарханов
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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