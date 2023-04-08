«Урал» проиграл три подряд матча РПЛ после серии из 9 игр без поражений

В субботу «Урал» снова огорчил армию своих болельщиков. Команда Виктора Ганчаренко проиграла «Ахмату» на выезде со счётом 0:2 в 22-м туре российского чемпионата. Для «шмелей» это третье поражение в Премьер-лиге России подряд – ранее команда уступала «Динамо» (0:1) и «Зениту» (0:2).

«Урал» проиграл три подряд матча чемпионата России, хотя ранее выдал серию из 9 игр без поражений в лиге (шесть побед, три ничьи).

В следующем туре Премьер-лиги «Урал» будет принимать ЦСКА. Для Виктора Ганчаренко это будет особенный матч, ведь ранее он тренировал московских «армейцев».